بعد موقفها من

2021/04/03 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت أن باريس دعت طهران "للتعامل البناء" خلال محادثات غير مباشرة من المقرر إجراؤها مع الولايات المتحدة في فيينا الأسبوع المقبل، في إطار المساعي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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