إلغاء قبول طلبة بعد مباشرتهم يفجّر احتجاجاً في الديوانية

2021/04/03 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

احتجّ لفيف من طلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة القادسية، قسم التربية الفنية – مسائي، على ما وصفوه بأنه " قرار مُجحف "؛ بسبب إلغاء قبولهم بعد دفعهم مبلغ القسط ومقداره (750) ألف دينار من أصل مليون ونصف.

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وجاء في وثيقة أرسلها الطلبة لـ "ناس" اليوم (3 نيسان 2021م)، معنونة إلى وزير التعليم والبحث العلمي أن "الكلية قبلت 68 طالبا وتم دفع مبالغ الدراسة عن طريق صكوك مصرفية لحساب جامعة القادسية؛ إلا أن الطلبة فاجأهم قرار إلغاء قبول نصف العدد بذريعة الطاقة الاستيعابية مع قرب الامتحانات".

وورد في الوثيقة، أيضا، أنّ "الطلبة المقبولين انخرطوا في الدوام وأخذوا محاضرات مكثفة بواقع 4 محاضرات في اليوم الواحد شملت أيام العطل الرسمية، قبل قرار إلغاء قبولهم".

ووفقا لحاسبات أجرتها "ناس" فإنّ مجموع ما يرد من المبالغ المدفوعة من قبل 68 طالبا على قِسطَين يصل إلى (102000000) مئة واثنين مليون دينار.

وذكر حيدر فرحان فجر، وهو طالب في كلية الفنون وأحد ضحايا القرار المذكور، لـ "ناس" أنّ "رئيس جامعة القادسية طلب أن لا تصل الشكوى إلى الوزارة، واعدا إياهم بإيجاد حل سريع".

وأضاف أن "وضع الطلبة المتضررين حرج للغاية بسبب توافق قرار الإلغاء مع سريان الامتحانات"، مشيرا إلى أن "المقبولين تتنوع روافدهم بين من حصلوا على إجازات دراسية من مؤسساتهم، ومن انتقل من أقسام أخرى وغير ذلك".

وتابع أنه "في حال لم تتخذ الجامعة أو الوزارة أية إجراءات منصفة، فإنّ الطلبة المتضررين سيتجهون إلى القضاء".

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