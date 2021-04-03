ماكرون يتصل بالكاظمي والاخير يؤكد: العراق بعيد عن سياسة المحاور والتصعيد

2021/04/03 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، أن العراق ماض في بناء

علاقات تعاون وتبادل متزنة، وبعيدًا عن

سياسة المحاور والتصعيد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "تل

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