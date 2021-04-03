اتلاف حاويات محملة بمواد تالفة في مركز جمرك ام قصر الجنوبي

2021/04/03 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

السبت، اتلاف (5) حاويات محملة بمواد

غذائية تالفة في مركز جمرك ام قصر

الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "كوادرها العاملة في مركز

جمرك ام قصر

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