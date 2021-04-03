الخارجية النيابية لـ(واخ) التجاوزات التركية كثيرة وعلى الحكومة تقديم شكوى امام مجلس الامن

2021/04/03 | 17:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية عامر الفايز ، ان” التجاوزات التركية على الأراضي العراقية ودخول أراضيه يعتبر احتلال “، مشددا على ضرورة ان تستدعي الحكومة العراقية السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج وبعدها التوجه الى الامن الدولي لتقديم شكوى “.

وقال الفايز في تصريح لوكالة “خبر برس” ، ان” لجنتنا طالبت الحكومة عدة مرات استدعاء السفير التركي وابلاغه رفض الحكومة العراقية وشجبها للاعتداءات التركية على الأراضي العراقية “، مشددا على ضرورة ” ان تضغط الحكومة العراقية بعدة اتجاهات ومنها تقليص التعامل الاقتصادي او إيقافه حتى تلتزم الحكومة التركية وهذا اكبر عامل ضاغط، وايقافه يسبب اضرار كبيرة الى تركيا”.

وأشار الى ان” هناك اجراء اخر عبر تقديم شكوى الى الأمم المتحدة والجامعة العربية لتوحيد موقف مشترك واستعمال كافة الطرق الدبلوماسية لإيقاف هذه التجاوزات “، موضحا ان” دخول القوات التركية الى الأراضي العراقية يعتبر احتلال وعلى العراق تقدم شكوى الى مجلس الامن في حال عدم التزام الحكومة التركية بالطرق الدبلوماسية”.

وأضاف ان” العراق يمكنه اللجوء الى مجلس الامن بعد ان تقدم الحكومة العراقية مذكرات احتجاج واستدعاء السفير التركي في العراق وابلاغه بهذا الامر واذا استمرت بالخرق مرة أخرى ، لا يبقى للعراق سوى اقامة شكوى رسمية امام مجلس الامن”.

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