2021/04/03 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حثت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا على الاستمرار في أخذ لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا، على الرغم من الكشف عن وفاة سبعة أشخاص في المملكة المتحدة من جلطات دموية نادرة بعد تلقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 7 وفيات..



بيان بريطاني حول “أمان” لقاح أسترازينيكا: الخطر ضئيل المركز الخبري الوطني.

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