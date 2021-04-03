حصيلة وبائية مرتفعة في العراق.. ووفاة 40 مصابًا

2021/04/03 | 17:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 868 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة والبيئة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، فقد سجلت مختبراتها "5379 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت كذلك 5017 حالة شفاء وقابل ذلك وفاة 40 شخصًا".

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