تنظيمات بغداد للـ ا. و. ك: ضرورة معالجة مشاكل ومعاناة الكورد الفيليين

2021/04/03 | 17:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، يوم شهيد الفيلي، مؤكدا على ضرورة الوقوف على مشاكل ومعاناة الكورد الفيليين ومعالجتها قانونيا بشكل نهائي من خلال تشريع قانون ( حماية حقوق الكورد الفيليين ).

وقال المركز في بيان بالمناسبة وهذا نصه:

تمر علينا هذه الايام الذكرى الحادية والاربعون لإحدى ابشع الجرائم التي تعرض لها الشعب الكوردي في تاريخ العراق المعاصر الا وهي جريمة الابادة الجماعية بحق الكورد الفيليين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب والتي راح ضحيتها اكثر من اثنان وعشرين الف من شباب الكورد الفيليين تم تغييبهم قسراً تمهيداً لإعدامهم لاحقاً بأبشع الطرق السادية والمازوشية التي تغذي النظام البعثي حقداً وعدائية ضد الشعب الكوردي حيث جاء قرار اعدامهم ملحقاً بقرار مجلس قيادة الثورة الاجرامي ( رقم 666 لسنة 1980) بتهجير اكثر من نصف مليون مواطن كوردي فيلي في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب الى خارج الوطن ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة واسقاط الجنسية عنهم وتجريدهم من كافة وثائقهم الوطنية وكل ذلك بلا ذنب او جريمة ارتكبوها سوى انتمائهم القومي ودعمهم لنضال شعبهم في كوردستان ضد الطغيان والاستبداد البعثي.

اننا في مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، نستذكر هذه الجرائم الكبرى بحق الكورد الفيليين وجرائم الاسلحة الكيمياوية وجرائم العمليات الانفال، فأننا لسنا بصدد المزايدة مع أحد على تضحيات شعبنا الكوردي وحجم الجرائم التي مارست بحقه والتضحيات التي قدمها لتحرير العراق من عصابة البعث المجرمة وكل الانظمة الاستبدادية الظالمة التي سبقته فنضال الشعب الكوردي لاترقى له اي مزايدة بدلائل ماقدمنا من أمثلة وشواهد ثلاث فقط من سفر طويل من النضال والتضحيات , انما هي رسالة واضحة للاعلام المأجور والاصوات العميلة التي تحاول تأجيج النفس العنصري والشوفيني لدى السذج والمهرجين والمنتفعين من اتباعهم لتفتيت النسيج الوطني المتجانس وتدمير الوعي الجماهيري الذي يتمتع به شعبنا العراقي العزيز ولنقول لهم بصوت واحد ( يمثل كافة مكونات واطياف العراق ) كلنا للعراق والعراق لنا.

فاننا في مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني وفي هذه الذكرى الاليمة ( يوم الشهيد الفيلي ) نقف مع ابناء شعبنا من الكورد الفيليين تضامناً واستذكاراً لهذه الجريمة الكبرى ونوجه دعوتنا الى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي وكذلك الى حكومة وبرلمان اقليم كوردستان بضرورة الوقوف على مشاكل ومعاناة الكورد الفيليين ومعالجتها قانونيا بشكل نهائي من خلال تشريع قانون ( حماية حقوق الكورد الفيليين ) الذي تم اعداده من قبل لجنة الامر الديواني رقم 122 لسنة 2019 في الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي – بناءً على قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 29 / 11 / 2010 باعتبار ماتعرض له الكورد الفيليين جريمة ابادة جماعية ( جينوسايد ) وجريمة ضد الانسانية بكل المقاييس , وتعهدت الحكومة العراقية بقرارها المرقم 426 لسنة 2010 وقرار مجلس النواب العراقي رقم 18 لسنة 2011 وقرار رئاسة الجمهورية رقم 6 لسنة 2012 ومنحهم حقهم بالمشاركة في بناء الدولة والقرار السياسي من خلال منحهم التمثيل العادل والمنصف في السلطات الثلاث – التشريعية والتنفيذية والقضائية – بما يتناسب وحجمهم السكاني وتضحياتهم العظيمة وتاريخهم النضالي المشرف وما لديهم من نخب وكفائات سيما وانهم يمثلون الحلقة الذهبية في النسيج الاجتماعي الوطني العراقي.

تحية لارواح شهداء الكورد الفيليين وشهداء العراق بكافة مكوناته واطيافه.

PUKmedia بغداد

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