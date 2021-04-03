صور.. تساقط الثلوج بكثافة في حاج عمران

2021/04/03 | 17:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساقطت الثلوج يوم السبت بمناطق حاج عمران التابعة لمحافظة اربيل ، فيما شرعت الفرق الهندسية بفتح الطرق امام السواق والمواطنين.

ونشر المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، وتابعه PUKmedia، صورا توثق تساقط الثلوج بكثافة في حاج عمران.

PUKmedia متابعة

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