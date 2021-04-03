لجنة اعمار الموصل تتحدث لـNRT عن إعادة تأهيل المدينة القديمة

2021/04/03 | 17:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المدير التنفيذي للجنة اعمار الموصل عبدالقادر الدخيل، السبت، ان عمل اللجنة سيركز على دعم المشاريع الصحية والبنى التحتية ومشاريع اخرى خرجت عن الخدمة بفعل المعارك العسكرية.

وقال الدخيل في تصريح لـ NRT عربية، (3 نيسان 2021)، ان "المدينة القديمة وسط الموصل ومشاف حكومية وجسور وغيرها سيعيد تأهيلها بعد مباشرة اللجنة باعمالها".

واضاف، ان "الاولوية ستكون للبلدة القديمة باعتبارها اكثر الاحياء ضررا بواقع 12 الف وحدة سكنية"، موضحا ان "غالبيتها دمرت بشكل كامل وبعضها تعرض لاضرار ناجمة عن الحرب الاخيرة مع داعش واخر معقل تحصن به المسلحين قبيل هزيمتهم على يد القوات العراقية".

N.A

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