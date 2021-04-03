2021/04/03 | 17:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

السبت 3 أبريل 2021 | 05:15 مساءً

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الميناء يحقق الفوز على الصناعات الكهربائية

حقق فريق الميناء الفوز على فريق الصناعات الكهربائية بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لدوري الكرة الممتاز .

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