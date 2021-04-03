السفانة تعطل الصناعات في دوري الكرة الممتاز

2021/04/03 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اوقف فريق الميناء، زحف فريق الصناعات الكهربائية بتغلبه عليه بهدف دون رد في الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المواجهة على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة ضمن لقاءات الاسبوع الـ26 من البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب احمد محسن في الدقيقة 78، ليهدي فريقه فوزاً مهماً منحه العلامة الكاملة.

وبهذا الفوز وصل الميناء الى النقطة 31 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الصناعات عند النقطة 27 في المركز الخامس عشر.

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