عدّاد كورونا في الرصافة يتجاوز حاجز الـ110 آلاف إصابة

2021/04/03 | 17:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة بفيروس كورونا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 نيسان 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

469 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاعظمية 103 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 223 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 53 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 79 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

456 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

163 حالة في مدينة الصدر

19 حالة في شارع فلسطين

26 حالة في الشعب

14 حالة في منطقة الزعفرانية

19 حالة في النهروان

11 حالة في المدائن

8 حالات في الحسينية

5 حالات في منطقة الكفاءات

11 حالة في منطقة الكرادة

16 حالة في منطقة بغداد جديدة

13 حالة في منطقة الامين

8 حالات في منطقة المشتل

6 حالات في منطقة الغدير

9 حالات في منطقة العبيدي

9 حالات في منطقة زيونة

7 حالات في منطقة المعامل

6 حلات في منطقة الوزيرية

5 حالات في منطقة معسكر الرشيد

21 حالة في الاعظمية

30 حالة في البلديات

و 3 حالات في كل من المناطق التالية: باب المعظم / حي الصدرين / حي الاعلام / الكسرة / حي المثنى 710 / الرشاد / الطالبية / حي القاهرة / كمب سارة /الحرية.

وحالتين في كل من المناطق التالية: العامرية / شارع المغرب / حي الجوادين / حي القادسية / حي الخليج / حي الجامعة / الكريعات / ابو دشير / حي البتول / شارع الكفاح.

وأضاف، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 110120، توفي منهم 1553، ومتبقي قيد العلاج 10718".

وبيّن، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1013 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

وتابع، أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

152 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

57 حالة شفاء في منطقة بغداد الجديدة

45 حالة شفاء في منطقة المشتل

39 حالة شفاء في منطقة الكرادة

83 حالة شفاء في منطقة البلديات

65 حالة شفاء في منطقة العبيدي

97 حالة شفاء في منطقة النهروان

69 حالة شفاء في منطقة الامين

56 حالة شفاء في منطقة الشعب

54 حالة شفاء في منطقة الاعظمية

35 حالة شفاء في منطقة سبع قصور

25 حالة شفاء في منطقة الكفاح

22 حالة شفاء في منطقة الغدير

27 حالة شفاء في منطقة زيونة

32 حالة شفاء في منطقة حي النصر

44 حالة شفاء في منطقة الحسينية

29 حالة شفاء في الكرخ

13 حالة شفاء من محافظة واسط

39 حالة شفاء في منطقة المدائن

30 حالة شفاء في منطقة الحبيبية

وافاد الساعدي، أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 97849 حالة شفاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدّاد كورونا في الرصافة يتجاوز حاجز الـ110 آلاف إصابة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدّاد كورونا في الرصافة يتجاوز حاجز الـ110 آلاف إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).