عدّاد كورونا في الرصافة يتجاوز حاجز الـ110 آلاف إصابة

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة بفيروس كورونا.
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وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 نيسان 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":
469 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الاعظمية 103 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الاول 223 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الرصافة 53 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 79 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 11 حالة من خلال الرصد الوبائي
456 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
163 حالة في مدينة الصدر
19 حالة في شارع فلسطين
26 حالة في الشعب
14 حالة في منطقة الزعفرانية
19 حالة في النهروان
11 حالة في المدائن
8 حالات في الحسينية
5 حالات في منطقة الكفاءات
11 حالة في منطقة الكرادة
16 حالة في منطقة بغداد جديدة
13 حالة في منطقة الامين
8 حالات في منطقة المشتل
6 حالات في منطقة الغدير
9 حالات في منطقة العبيدي
9 حالات في منطقة زيونة
7 حالات في منطقة المعامل
6 حلات في منطقة الوزيرية
5 حالات في منطقة معسكر الرشيد
21 حالة في الاعظمية
30 حالة في البلديات
و 3 حالات في كل من المناطق التالية: باب المعظم / حي الصدرين / حي الاعلام / الكسرة / حي المثنى 710 / الرشاد / الطالبية / حي القاهرة / كمب سارة /الحرية.
وحالتين في كل من المناطق التالية: العامرية / شارع المغرب / حي الجوادين / حي القادسية / حي الخليج / حي الجامعة / الكريعات / ابو دشير / حي البتول / شارع الكفاح.
وأضاف، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 110120، توفي منهم 1553، ومتبقي قيد العلاج 10718".
وبيّن، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1013 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".
وتابع، أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":
152 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر
57 حالة شفاء في منطقة بغداد الجديدة
45 حالة شفاء في منطقة المشتل
39 حالة شفاء في منطقة الكرادة
83 حالة شفاء في منطقة البلديات
65 حالة شفاء في منطقة العبيدي
97 حالة شفاء في منطقة النهروان
69 حالة شفاء في منطقة الامين
56 حالة شفاء في منطقة الشعب
54 حالة شفاء في منطقة الاعظمية
35 حالة شفاء في منطقة سبع قصور
25 حالة شفاء في منطقة الكفاح
22 حالة شفاء في منطقة الغدير
27 حالة شفاء في منطقة زيونة
32 حالة شفاء في منطقة حي النصر
44 حالة شفاء في منطقة الحسينية
29 حالة شفاء في الكرخ
13 حالة شفاء من محافظة واسط
39 حالة شفاء في منطقة المدائن
30 حالة شفاء في منطقة الحبيبية
وافاد الساعدي، أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 97849 حالة شفاء".
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