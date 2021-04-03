قطع وعداً للمواطنين.. وزير المالية يعلق بشأن سعر العملة وأداء الدولة (فيديو)

2021/04/03 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى وزير المالية علي علاوي، اليوم

السبت، بتصريح جديد، بشأن سعر صرف

الدينار أمام الدولار والذي أقره مجلس

النواب في موازنة 2021 بـ 1450 ديناراً

وأثار قبلها بعد العمل به في كانون

الأول الماضي اعتراضات ش

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