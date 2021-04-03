عضو بالصحة النيابية يحدد مدى إمكانية وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا في العراق - عاجل

2021/04/03 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو لجنة الصحة النيابية النائب حسن خلاطي، السبت (3 نيسان 2021)، الموقف حول امكانية إيقاف عمليات التطعيم بلقاح أسترازينيكا في العراق، بعد حدوث مضاعفات ووفيات لبعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في دول أوروبية.

وقال الخلاطي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كل أنواع اللقاحات معرضة للطعن والتشكيك وهذا الأمر جاء من سبيين، الأول: لأن فيروس كورونا جديد وهناك قلق وتخوف لدى المواطنين في كل دول العالم حياله، أما الثاني: متعلق بالحرب بين الشركات المنتجة للقاحات والتي تسعى إلى التهويل والمبالغة في بعض القضايا المتعلقة بالتأثيرات الجانبية التي تحصل بعد تلقي اللقاحات".

وأضاف، أن التأثيرات امر طبيعي وتحصل بنسبة شخص واحد لكل مئة الف او لشخصين لكل مليون شخص وهي تحصل حتى في الأدوية"، مبينا أن "مايدور حاليا حول لقاح أسترازينيكا وعلاقته بتخثر الدم نسبته لا تتعدى شخص من المليون شخص في بعض دول العالم لكن بالمقابل هناك تهويل والسبب هو الشركات المنافسة".وأشار خلاطي، الى انه "لا يمكن تقديم طلب لوزارة الصحة لإيقاف لقاح أسترازينيكا الذي استلمه العراق وتم اعتماده في أوروبا ومنظمة الصحة العالمية ".

وفي وقت سابق من اليوم، علّقت وزارة الصحة العراقية، على وفاة سبعة بريطانيين، بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار العراق بتطعيم المواطنين به.

وقال مدير الصحة العامة، في الوزارة، رياض الحلفي، لـ (بغداد اليوم)، إن "الصحة العراقية تراقب القرار البريطاني بشأن إيقاف عمليات التطعيم بلقاح أسترازينيكا، أو استمرارها".

وأضاف، أن "لجاننا العلمية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تراقب الاحداث وستتخذ القرارات المناسبة بشأن التطعيم باللقاح في الوقت المناسب".

وتابع، أن "بريطانيا لم تقرر وقف التطعيم باللقاح المذكور، رغم حدوث عدد من الوفيات الناجمة عن التجلطات الدموية"، مبيناً أنه "لحد الان لا توجد أدلة كافية على أن اللقاح تسبب بهذه التجلطات".

وأشار مدير الصحة العامة، إلى أن "عدد الوفيات يعد ضئيلاً جدا مقارنة بعدد الذين تلقوا اللقاح الذي يصل الى اكثر من 15 مليون شخص".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت السلطات الصحية في بريطانيا عن 7 حالات وفاة بين متلقي لقاح أكسفورد أسترازينيكا بالإضافة لحالات تجلط أخرى، في وقت يقول خبراء إن فوائد اللقاح تفوق بكثير أي مخاطر.

وتتولى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إدارة "البطاقة الصفراء"، وهي مخصصة لرصد الآثار الجانبية المشتبه بها أو غيرها من المخاوف المتعلقة بالأدوية والأجهزة الطبية.

ووفقا لأحدث الأرقام من الوكالة، قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إنها حددت 30 حالة من حالات حدوث تجلط دموي نادر بعد استخدام لقاح أسترازينيكا، بزيادة 25 حالة عما أفادت به الوكالة سابقاً

وأضافت الوكالة أنها لم تتلق أي تقارير عن حدوث تجلط بعد استخدام اللقاح الذي تصنعه شركتا بايونتيك وفايزر.

وقالت الوكالة إن سبعة ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا توفوا بعد تسجيل حالات تجلط الدم النادرة.

ولكن بالمقابل، أكدت وكالة تنظيم الأدوية البريطانية والوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية أن فوائد اللقاح في الوقاية من كوفيد-19 تفوق بكثير أي خطر محتمل للإصابة بجلطات الدم.

وتفرض بعض الدول قيودا على استخدام لقاح أسترازينيكا بينما استأنفت دول أخرى التطعيم مع استمرار التحقيقات في تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة وأحيانا شديدة.

وتم تسجيل 22 حالة جلطة دموية في الدماغ مصحوبة بانخفاض عدد الصفائح الدموية، بالإضافة إلى ثمانية حالات عانت من مشاكل تخثر بالدم وانخفاض بالصفائح، وجميعهم من الحاصلين على لقاح أكسفورد أسترازينيكا، وذلك حتى تاريخ 24 مارس الماضي.



ومن بين هذه الثلاثين حالة، أبلغت الوكالة الصحيفة أن سبعة أشخاص قد توفوا.

ورغم ذلك، لا تزال مثل هذه الحالات نادرة، وتقول الوكالة إنه لتاريخ 24 مارس الماضي، تم التطعيم بـ 18.1 مليون جرعة من لقاح أكسفورد في بريطانيا.

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