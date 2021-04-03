صحة كردستان تكشف أسباب ارتفاع عدد الوفيات بكورونا وتوجه رسالة لرجال الدين

2021/04/03 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاصكشف مدير عام ديوان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، خالص قادر، اليوم السبت، عن أسباب ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الإقليم، فيما دعا رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني إلى ممارسة دورهم وحث الناس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.وقال قادر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "القرارات الصارمة لمواجهة كورونا في الإقليم لم تمنع التجمعات الدينية والاجتماعية ، بل ماتزال مستمرة في عدد من المناطق، مما أدى ذلك إلى زيادة في عدد الوفيات وخاصة بين كبار السن والمرضى".وأضاف أن "رجال الدين ومنظمات المجتمع ووسائل الإعلام يجب أن يأخذوا دورهم من خلال الوقوف معنا في حملة للالتزام بالإجراءات الوقائية، منعا لانتشار أكبر للفيروس، مع ظهور سلالات جديدة، قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة".وبحسب الموقف الوبائي الذي نشرته وزارة الصحة هذا اليوم، فإن إقليم كردستان سجل اليوم السبت، 444 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة خلال يوم واحد.

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