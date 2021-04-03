تحذيرات من موسم جفاف يقتحم ديالى

2021/04/03 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أكد مسؤول محلي سابق ان محافظة ديالى فقدت 70% من خزينها المائي بسبب شح الأمطار وغياب مشاريع وخطط السيطرة خلال الأعوام الماضية.وقال حقي الجبوري رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى المنحل لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة تعد أكبر خزين مائي جفت بشكل تام نتيجة قلة الامطار في موسم الشتاء وانعدام خطط السيطرة والاطلاقات المائية المفرطة لمياه حمرين صوب نهر ديالى لافتا الى ان جفاف ونقص المياه في بحيرة حمرين يعد أزمة خطيرة لم تقتصر على حوض حمرين فحسب، بل امتدت إلى عموم ديالى وبات يشكل تهديدا كبيرا للخطة الزراعية ومصادر ماء الشرب قبل حلول موسم الصيف.واعتبر الجبوري ان أزمة المياه في ديالى "حرب غير مباشرة تستهدف المزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام وسط غياب المعالجات اللازمة رغم مكانة ديالى الزراعية".محذرا من كوارث وخيمة" بعد أن أصبحت بحيرة حمرين لا تغطي الاحتياجات البشرية والزراعية ./انتهى

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