وصول ثلاثة اجهزة رنين لصحة نينوى

2021/04/03 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت صحة نينوى وصول ثلاثة اجهزة رنين مغناطيسي .وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /ان "صحة محافظة نينوى تسلمت ثلاثة اجهزة رنين مشيرة الى انها ستتسلم خمسة )اجهزة اخرى خلال الاسابيع المقبلة مع اجهزة ايكو لتخطيط القلب سيتم توزيعها على مشافي مدينة الموصل "/انتهى

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