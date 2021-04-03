بالفيديو: لحظة اعتقال الأمن العراقي لشبكة مخدرات في بغداد

2021/04/03 | 17:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، فيلما كاملا عن عملية نفذها وألقى فيها القبض على شبكة لتجارة المخدرات في العاصمة بغداد....

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