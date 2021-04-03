مسؤول: إجراءات استباقية من

2021/04/03 | 17:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أنه تم وضع اشتراطات صحية خاصة بموسم العمرة بشهر رمضان الكريم.وقال عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن المملكة بدأت الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين …

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