كركوك.. اعتقال إرهابي عمل في 3

2021/04/03 | 18:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم السبت، الإطاحة بداعشي عمل في 3 ولايات للتنظيم الاجرامي.

وقالت القيادة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "قوة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية في كركوك وبجهد استخباري دقيق ومتميز، تمكنت من إلقاء القبض على الارهابي المدعو (م ا ع ) المطلوب وفق المادة 4/ارهاب ، ورد اسمه الصريح ضمن قوائم التدقيق الأمني كونه أحد العناصر الإرهابية العاملة بما يسمى ولاية نينوى ودجلة والجزيرة".

وبينت، أنه تمت العملية بعد ان رصدت القوات الأمنية تحركات الإرهابي في أطراف قرية "التحويلة" ضمن قضاء الحويجة بكركوك".

PUKmedia اعلام شرطة كركوك

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