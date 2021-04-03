مسؤولو ذي قار يحذرون: احسموا منصب المحافظ (وثيقة)

2021/04/03 | 18:01 - المصدر: NRT عربية

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طالب مسؤولو الوحدات الإدارية في محافظة ذي قار، السبت، رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان، بحسم منصب المحافظ، محذرين من العودة إلى "نقطة الصفر".

وجاء في وثيقة حصل عليها موقع NRT عربية، (3 نيسان 2021)، انه "لا يخفى على سيادتكم الظروف الاستثنائية التي تشهدها محافظة ذي قار ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا كرؤساء الوحدات الادارية في محافظة ذي قار وتماسنا مع الشارع في المحافظة نحذر من العودة الى نقطة الصفر بعد ان عم الهدوء في هذه المحافظة العزيزة".

وأضافت: "يرجى من سيادتكم تحمل المسؤولية وحسم موضوع منصب محافظ لذي قار، والاستجابة الى مطالب ابناء المحافظة وانصاف عوائل الشهداء والجرحى ولكي تنهض هذه المحافظة من واقعها المنكوب".

وتابعت الوثيقة، "وخصوصا بعد اقرار الموازنة العامة والتوجه لحملة الاعمار وتقديم الخدمات لابناء المحافظة لذا يتطلب ان تكون هناك ادارة للمحافظة ذات مقبولية من الشارع الذي قاري، للاشراف وتنفيذ تلك المشاريع".

N.A

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