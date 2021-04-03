الكهرباء: الربط مع الخليج والأردن لن يغني عن شراء الطاقة من إيران

2021/04/03 | 18:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، السبت، أن الربط الكهربائي مع الخليج والأردن بمراحله الأولى لن يغني العراق عن الاستمرار بشراء الطاقةالكهربائية من إيران، لسد حاجة البلاد من الطاقة.وقال موسى، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، حول ما إذا كان الربط الكهربائي مع الخليج ومع الأردن سيوصل العراق إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الكهربائية:“لا بالتأكيد لن تنتفي الحاجة لأن الكلام عن استيراد 500 ميغاوات كمرحلة أولى من الربط الخليجي و150 ميغاوات من المملكة الأردنية لا يسد حاجة العراقللطاقة“.وأضاف: “لكن وزارة الكهرباء ماضية بتدعيم بناها التحتية وبإنشاء محطات إنتاجية وتدعيم الصيانة الدورية“، لافتاً إلى أن “العراق أنجز 81 % […]

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