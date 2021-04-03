الكشف عن هوية صاحب الكرسي في حادثة الحرم المكي..

2021/04/03 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتفاعل السعوديون خلال الساعات الأخيرة، بشكل واسع مع المصل الذي ضرب بالكرسي، المتطرف الذي كان شاهرا لسلاح أبيض أثناء ترديده العبارات.

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