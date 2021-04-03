الطاقة النيابية لـ(واخ) ستدخل الى بغداد 1500 ميغاواط

2021/04/03 | 18:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية امجد العقابي ، ان” هناك خطط محكمة وضعتها الوزارة للصيف المقبل ، مبينا ” ستدخل الى العاصمة بغداد 1500 ميغاواط “.

وقال العقابي في تصريح لوكالة “خبر برس” ، ان” وزارة الكهرباء وضعت لهذا الصيف خطط محكمة ولكن لا تستطيع تشغل 24 ساعة ولكنها افضل من الصيف الماضي من خلال انشاء محطات وخطوط نقل جديدة “، موضحا ” ستدخل 1500 ميغاواط الى محافظة بغداد”.

وأشار الى ان” شركة كهرباء بغداد اعدت خطة لتوزيع اكثر من 60 محطة لفك الاختناقات على المغذيات وهذه الخطة لو طبقت بالصورة الصحية يفترض منصف الشهر الخامس الانتهاء منها “، لافتا الى ان” مخازن وزارة الكهرباء فارغة من المحولات في بغداد “.

وأضاف ان” في بغداد وحدها ما يقارب 350 محولة معطوبة وتحتاج الى استبدال ، موضحا ” عند استبدال المحولات بجديدة لا يوجد شيء اسمه محولة معطوبة “.

واكد ” تم نصب الكثير من الشبكات الحديثة منها في الحارثية وشارع فلسطين وجميلة وبعض محلات الكرادة لو مضت الوزارة وتم استبدال جميع الشبكات الهوائية سوف تنتهي ازمة الكهرباء”.

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