المالية النيابية تتحدث عن مستحقات العقود والأجراء في موازنة 2021: مؤمنة لعام واحد

2021/04/03 | 18:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، تأمين رواتب العقود والأجراء المشمولين بقرار 315 لعام كامل، فيما أشارت إلى عدم وجود زيادة في الرواتب ضمن موازنة 2021.

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وقالت عضوة اللجنة أخلاص الدليمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (3 نيسان 2021)، إن "هناك أعدادا كبيرة من المشمولين بالقرار 315 من العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين"، مشيرة إلى "تخصيص 900 مليار دينار لتغطية نفقاتهم طيلة عام 2021".

وأضافت، أن "التخصيصات المتضمنة في موازنة 2021 كفلت تغطية الرواتب لعام كامل فقط من دون أن تكون هناك زيادة في الرواتب، لاسيما وأن الحد الأدنى 460 ألفا للمتعاقد و370 ألفا للأجير وبحسب الشهادة ".

وبيّنت الدليمي، "وجود فقرة في موازنة 2021 المصوت عليها تتضمن تثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة ثمان سنوات فما فوق".

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