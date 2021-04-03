2021/04/03 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت لجنة العمل والمهجرين النيابية الى عقد اجتماع موسع بحضور رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط اضافة الى لجنتي التربية والمالية النيابية لايجاد حل سريع لقضية المحاضرين المجانيين.وقال رئيس اللجنة النائب رعد الدهلكي ، في بيان صحفي، ان "مجلس النواب و في جلسة التصويت على الموازنة ادرج مادة وصوت عليها تتعلق بصرف مخصصات مالية للمحاضرين المجانيين بدلا عن المادة المقترحة سابقا من لجنة التربية في تحويلهم الى عقود".واضاف ، ان "الواجب الوطني يستوجب علينا جميعا انصاف تلك الشريحة وعوائلها في هذا الوقت خصوصا ان تلك الكوادر التي افنت سنين طوال من عمرها في خدمة السلك التربوي في العراق اصبحت لديها خبرة كافية في مجال عملهم"، مشيرا الى "اهمية ايجاد صيغة قانونية عاجلة وفورية لانصافهم بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في المحافظات والمديريات العامة للتربية"./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تدعو الى اجتماع رئاسي حكومـي برلمانـي لحل لقضيـة المحاضرين المجانييـن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تدعو الى اجتماع رئاسي حكومـي برلمانـي لحل لقضيـة المحاضرين المجانييـن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).