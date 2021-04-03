الكاظمي: ماضون في بناء علاقات تعاون متزنة مع كل الشركاء الدوليين

2021/04/03 | 18:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العراق ماض في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة، وبعيدًا عن سياسة المحاور والتصعيد....

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