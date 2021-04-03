العراق: وفاة 40 شخصا  بجائحة كورونا 

2021/04/03 | 18:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق....

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