الوطني الكردستاني : القاضي العريبي سجل لنفسه فخرا تاريخيا

2021/04/03 | 18:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، بوفاة القاضي محمد العريبي.

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