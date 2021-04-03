2021/04/03 | 18:18 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: غداً إعادة مستشفى الحسين التعليمي لكامل طاقته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/03 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: غداً إعادة مستشفى الحسين التعليمي لكامل طاقته) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: غداً إعادة مستشفى الحسين التعليمي لكامل طاقته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).