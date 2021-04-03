2021/04/03 | 18:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، تأمين رواتب العقود والأجراء المشمولين بقرار 315 لعام كامل، دون وجود زيادة في الرواتب ضمن موازنة 2021.وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن "هناك أعدادا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: تأمين رواتب العقود دون زيادة بموازنة العراق 2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: تأمين رواتب العقود دون زيادة بموازنة العراق 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).