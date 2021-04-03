مقتل صيادين بعد خطفهم في صلاح الدين

2021/04/03 | 18:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، السبت، مقتل اثنين من صيادي السمك على يد عناصر داعش في منطقة الزركة شمال شرقي المحافظة.

وقال مدير شعبة الشوون الداخلية في المديرية، محمد اسامة الحمداني، في تصريح لـ NRT عربية، (3 نيسان 2021)، ان "عصابات داعش اختطفت مواطنين اثنين من اهالي مدينة تكريت يمتهنون مهنة صيد الاسماك، ونفذت بهما الاعدام رميا بالرصاص".

وأوضح الحمداني، انه "تم العثور على جثتيهما بالقرب من احدى بحيرات الاسماك في منطقة الزركة شمال شرقي تكريت مركز المحافظة".

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