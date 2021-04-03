مهزلة يسمونها انتخابات - فرات المحسن

2021/04/03 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_المحسن الجزء الأول( إن الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل لأن أغلبية من حمير سوف تحدد مصيرك)جورج برناردشو ما كان ليحدث اعتباطا كل هذا الخراب الروحي الاجتماعي في العراق ،فهو نتيجة حتمية لظروف قاهرة تراكمية سببتها سلسلة طويلة من سياسات القسوة والعنف والحروب والتجهيل والتجويع، الذي تعرض لها العراق عبر مراحل زمنية عديدة تمتد لما قبل تأسيس الدولة الوطنية عام 1921 بل لا يمكن حصرها بفترة زمنية بعينها،و ......





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