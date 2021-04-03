الدهلكي يدعو الى عقد اجتماع عاجل لمناقشة قضية المحاضرين المجانيين

2021/04/03 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم السبت، الى عقد اجتماع موسع بحضور رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط اضافة الى لجنتي التربية والمالية النيابية لايجاد حل عاجل وسريع لقضية المحاضرين المجانيين.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “مجلس النواب و في جلسة التصويت على الموازنة ادرج مادة وصوت عليها تتعلق بصرف مخصصات مالية للمحاضرين المجانيين بدلا عن المادة المقترحة سابقا من لجنة التربية في تحويلهم الى عقود”، مبينا ان “تلك الشريحة التي ظلمت كثيرا كان لها دور محوري ومهم جدا في سد الفراغات الحاصلة في الكوادر التعليمية في المدارس ومديريات التربية في المحافظات دون مقابل مادي، وقد بنت امالا كثيرا على الموازنة لكنه للاسف الشديد فان ما تم انجازه فيها لم يكن بمستوى طوحهم او طموحنا لانصافهم”.

واضاف الدهلكي، ان “الواجب الوطني يستوجب علينا جميعا انصاف تلك الشريحة وعوائلها في هذا الوقت خصوصا ان تلك الكوادر التي افنت سنين طوال من عمرها في خدمة السلك التربوي في العراق اصبحت لديها خبرة كافية في مجال عملهم”، لافتا الى “اهمية ايجاد صيغة قانونية عاجلة وفورية لانصافهم بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في المحافظات والمديريات العامة للتربية”.

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