الكعبي يعزي بوفاة القاضي محمد العريبي

2021/04/03 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عزّى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم السبت، بوفاة القاضي محمد العريبي، التي توفي إثر الإصابة بوباء كورونا.وقال الكعبي، في نص التعزية، التي اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، […]

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