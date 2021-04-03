4 قتلى في اطلاق نار داخل ولاية أميركية

2021/04/03 | 18:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادثي إطلاق نار منفصلين بولاية ماريلاند الأمريكية، وفق ما نقلته الشرطة اليوم السبت.

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وقُتلت امرأة بعد أن تلقت رصاصة أثناء جلوسها داخل سيارة في منطقة روجرز هايتس، وقد عثرت الشرطة على الضحية وأعلنت وفاتها في مكان الحادث.

وبعد هذا الحادث، قُتل ثلاثة آخرون إثر تلقيهم طلقات نارية داخل سيارة أخرى تبعد ستة أميال فقط عن مكان الحادث الأول.

ويعمل رجال الشرطة حاليا لتحديد ما إذا كان حادثا إطلاق النار مرتبطين أم لا، فيما لم يتم الكشف عن أسماء وأعمار الضحايا.

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