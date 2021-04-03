وزير الخارجية ونظيره السويسري يبحثان ملف الأموال العراقية المجمدة

2021/04/03 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، إنه تطرق أثناء اللقاء مع نظيره السويسري، إجنازيو كاسيس، إلى ملف الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية.ورأى حسين في مؤتمر صحفي، مع كاسيس، […]

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