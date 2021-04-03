حسين: بحثت مع نظيري السويسري ملف الأموال العراقية المجمدة وقدوم شركات بلاده إلى العراق

2021/04/03 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، انه بحث مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس ملف الأموال العراقية المجمدة وقدوم شركات بلاده إلى العراق.

وذكر حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري، "سعيد بالزيارة التأريخية لوزير الخارجية السويسري إلى بغداد، حيث بحثنا خلال اللقاء معه ملف الأموال العراقية المجمدة منذ عهد النظام السابق وتطرقنا إلى ضرورة قدوم شركات الأدوية الفرنسية إلى العراق".

واضاف "وقعنا مذكرة تفاهم بالعراق وسويسرا تتعلق بالمشاورات السياسية المشتركة، وناقشنا قضية الهجرة واللاجئين وكيفية التعامل مع هذا الملف على المستوى السويسري والأوربي، وبحثنا ايضا إمكانية إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد".

من جانبه قال وزير الخارجية السويسري في المؤتمر، ان "هذه أول زيارة لوزير خارجية سويسرا إلى العراق على الإطلاق وأول زيارة لمسؤول سويسري منذ 1979".

واضاف، "زيارتنا لبغداد لن تكون الأخيرة، وسأجري جولة في لبنان والأردن بالأهداف نفسها التي تدعم الاستقرار، ونسعى إلى إقامة علاقات صحيحة بهدف إعادة الاستقرار للمنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية السويسروي إلى بغداد في زيارة رسمية.

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