جولة داخل الطائرة الرئاسية الأميركية الخارقة. سرعتها تبلع ضعف سرعة الصوت

2021/04/03 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشفت تصاميم جديدة عن نموذج الطائرة الرئاسية الأميركية، التي طلب البنتاغون صناعتها من شركة Exosonic، والتي تبلغ سرعتها ضعف سرعة الصوت.

وطلب البنتاغون في وقت سابق، نموذجًا أوليًا لطائرة يمكن أن تحمل مجموعة متنوعة من كبار أعضاء السلطة التنفيذية، من المسؤولين في مجلس الوزراء إلى السيدة الأولى.

ومنحت القوات الجوية الأميركية، عقدًا مدته 24 شهرًا بقيمة مليون دولار لشركة Exosonic، بعد أن أعجبت بمفهوم شركة الطيران الناشئة، والتي طرحت فكرة إنشاء طائرة يمكنها الطيران بسرعة 1.8 ماخ، أي ضعف سرعة الصوت، وفق ما نشرته شبكة CNN الأميركية.

الطائرة الرئاسية تتسع لـ31 راكبًا، ويمكن نظريًا الوصول إلى سرعات تصل إلى 1380 ميل في الساعة.

نقاط القوة

وتقول ستيفاني شاهان، المصممة الداخلية للطائرات الرئيسية في شركة Exosonic، إن «إحدى نقاط القوة الرئيسية في التصميم الداخلي لها هي مرونة المقصورة لاستضافة مجموعة متنوعة من الركاب المختلفين - على عكس طائرة الرئيس الحالية».

وأضافت، وفق ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «يجب أن تكون مرنة بما يكفي لتناسب عددًا من المهام المختلفة، إذا كانت في الخدمة على الإطلاق»، مضيفة: «لذلك يجب أن تكون معيارية بما يكفي لوزير الدفاع، وأن تلائم متطلبات السيدة الأولى - مهما كانت متطلباتها - ويمكن أن تختلف هذه المتطلبات بشكل كبير».

مميزات الطائرة

وقالت شاهان: «إن الطائرة تضم جناحين خاصين ومفروشات ومواد فاخرة بما في ذلك عدادات كوارتز وأرضيات بالقرب من مخارجها، بالإضافة إلى سجادة من مزيج الصوف والحرير - وهي مواد لا تُرى غالبًا في طائرات رجال الأعمال».

يأتي السجاد المخصص من الشركة المصنعة الأمريكية Scott Group Studio ومقرها ميتشيغان، والتي صنعت سجادًا سابقًا في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض للرئيس جو بايدن وكذلك الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما.

يتسع أول جناح من أجنحة رجال الأعمال لثلاثة ركاب، ويتضمن القدرة على إجراء مؤتمرات الفيديو عن بعد بأمان أثناء الرحلة.

يتسع الجناح الثاني لكبار الموظفين والضيوف لثمانية ركاب، يمكنهم العمل بشكل مريح، وتحتوي على مقاعد مستوية للسماح للركاب بالنوم على متنها.

تحتوي الطائرة أيضًا على 20 مقعدًا للركاب في درجة رجال الأعمال، مع مطبخين وحمامين.

وقالت شاهان: «من خلال هذا المفهوم، نخطط لتطبيق تقنيات جديدة غير متوفرة اليوم أو لا تراها حتى الآن على الطائرات».

وتابعت : «إن تصميم المقصورة ولونه الأزرق والأبيض مستوحى من الفرع التنفيذي وصقر Peregrine - طائر مشهور بسرعته - مما يجعل المقصورة محايدة وهادئة».

ومن المتوقع أن تدخل هذه الطائرة الخدمة، بحلول منتصف عام 2030.

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