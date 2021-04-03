وزير الخارجية : ناقشنا قضايا الهجرة ووضع اللاجئين واعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد

2021/04/03 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين ، انه ناقش مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس قضايا الهجرة على المستوى السويسري والأوروبي ووضع حل للاجئين أو طالبي اللجوء ، بالاضافة إلى مسألة إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد./انتهى5

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