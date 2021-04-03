العراق وسويسرا يوقعان مذكرتي تفاهم ويناقشان الاموال المجمدة

2021/04/03 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين عن توقيع مذكرتي تفاهم مع الخارجيـة السويسريـة تتعلقان بتعزيز التعاون المشترك ، والأموال العراقية المجمدة لدى البنوك السويسرية./انتهى5

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