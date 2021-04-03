الحكيم يشخص ستة تحديات تواجه العراق

2021/04/03 | 18:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخص رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، ستة تحديات تواجه العراق.

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