2021/04/03 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، اليوم السبت، شروع بلاده بالتحضير لإعادة فتح السفارة السويسرية في العاصمة العراقية بغداد.وقال كاسيس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية فؤاد حسين، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سويسرا تعلن الشروع بإعادة فتح سفارتها في بغداد المركز الخبري الوطني.

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