2021/04/03 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



13 مسؤولاً محلياً بذي قار يوجهون مناشدة للكاظمي لحسم منصب المحافظ المركز الخبري الوطني.

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