القنصلية الاميركية تعلق بشأن حملة اعتقال 'المثليين' في السليمانية

علقت القنصلية الأميركية في محافظة اربيل ، السبت، على حملة اعتقال "المثليين" التي جرت في محافظة السليمانية.

وقالت القنصلية في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية، (3 نيسان 2021)، "نحن نراقب بقلق الاحداث في السليمانية التي يبدو انها تستهدف المثليين".

وفي وقت سابق، اعلنت مديرية الأمن الآسايش في محافظة السليمانية، عن قيامها بحملة للقضاء على ظاهرة الدعارة في إحدى المناطق داخل مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، انه "مساء الخميس شرعت قواتنا بحملة للقضاء على ظاهرة الدعارة في احدى المناطق في السليمانية وفقا لدعاوى كثيرة قدمها سكان ذلك الحي والتي انتشرت به هذه الظاهرة بشكل كبير الأمر الذي ادى الى امتعاض اولئك السكان".

ووفقا للمديرية، فان "القوات باشرت في الحملة بهدف القضاء على هذه الظاهرة فقط وليس الغرض منها استهداف جنس او فئة معينة في المجتمع".

We are watching with concern the events in #Sulaymaniya that seem to be targeting members of the #LGBTI community for arrest.



pic.twitter.com/bPiBXu7WZh

— U.S.



Consulate General Erbil (@USConGenErbil) April 3, 2021

