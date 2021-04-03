صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 925 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/03 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 925 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 469 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 925 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

469 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاعظمية 103 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 223 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 53 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 79 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 456 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

163 حالة في مدينة الصدر موزعة على المحلات / الحميدية / مدرسة المزايا / الكيارة / الزراعي / و 57 و 56 و 54 /55 /37 / 35 /59 /32 / 14 / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 /

19 حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ خلف مول النخيل / 503 / 502 / 508/ المستنصرية / ساحة بيروت / 510 /

26 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .

14 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954 / 955 / / 979 /

19 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

11 حالة في المدائن / الرياض / قرب جامع الفاروق / اعدادية الصناعة / العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /

8 حالات في الحسينية محلة / 222 / الراشدية / الاسكلات / كميرة / الانصار / 225 /220

5 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766

11 حالة في منطقة الكرادة محلة 901 / الجلود / 910 / 925 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 /

16 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

13 حالة في منطقة الامين محلة / 711 / 714 / 735 / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /

8 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

6 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

9 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 / قرب جامع الامام علي (ع ) / السوق / الشهداء / 762 / 762 / 768

9 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون /

7 حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي /

6 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

5 حالات في منطقة معسكر الرشيد .

21 حالة في الاعظمية محلة/ 312/ 310 / المقبرة / / 315 / 304 / 308 / 314

30 حالة في البلديات محلة حي التراث / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسان

و 3 حالات في كل من المناطق التالية / باب المعظم / حي الصدرين / حي الاعلام / الكسرة / حي المثنى 710 / الرشاد / الطالبية / حي القاهرة / كمب سارة /الحرية

وحالتين في كل من المناطق التالية : العامرية / شارع المغرب / حي الجوادين / حي القادسية / حي الخليج / حي الجامعة / الكريعات / ابو دشير / حي البتول / شارع الكفاح

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 110120 توفي منهم 1553 للاسف فيما اكتسب الشفاء 97849 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 10718 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 925 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 925 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).