2021/04/03 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع زواج ميغان والأمير هاري عام 2018م أثار فضول الناس بشكل ملفت، فالعروس من أصول افريقية والعريس أمير بريطاني أشقر، لكن هذا الزواج لم يمنع من أن تطفو الى السطح اتهامات العنصريةلعائلته التي يبدو أنها ستصاحب هذا الزواج الى الأبد، فهل هذه العنصرية شىء متجذر فينا أم شىء مكتسب؟ولماذا نبدو عنصريين بشكل أو بآخر وكأنها مشاعر إنسانية غريزية لا مفر منها ! لذا بتنا نحاربها ثقافيا وأخلاقيا بشراسة.يعتقد م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عنصريتنا الأصيلة؟ - حنان بديع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عنصريتنا الأصيلة؟ - حنان بديع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).