التواصل مع القوى والشخصيات - صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - دلشاد خدر

2021/04/03 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلشاد_خدر الجزء الخامس في إحدى الأمسيات التقيت في السوق بالأخ (اسماعيل سه ر سپی-;-) وكان يرافقه الأخ شيروان.



أنا عن نفسي كنت على علم بأنهم كانوا يعملون مع تنظيمات (ره وتى کۆ-;-مۆ-;-نی-;-ست) التيار الشيوعي وفي الحقيقة كان هذا التنظيم نشطاً جداً وله حضور في المدينة ومن ناحية العدد فهم كانوا كثرة، في البداية تكلمت معهم عن برنامجنا وفيما بعد طلبت منهم باسم الحزب المشاركة معنا وباسم ......





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