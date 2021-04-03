وسط العواصف والأمطار.. ريال مدريد يتخطى إيبار في مباراة مثيرة

2021/04/03 | 19:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

واصل ريال مدريد مطاردة أتلتيكو وبرشلونة في الصراع على المركز الأول بالليغا الإسبانية، بفوز مثير على إيبار.

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وبهذا الفوز ارتقى الريال إلى المركز الثاني ربما مؤقتا، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثالث والذي تنتظره مباراة مع بلد الوليد الاثنين.

ووضع ماركو أسينسيو الفريق الملكي في المقدمة عند الدقيقة الحادية والأربعين من الحصة الأولى بتسجيله هدف السبق إثر انفراد بالكرة أمام حارس إيبار.

وبدا الشوط الثاني أكثر حماسة، رافقته عواصف وأمطار كاد بسببها أن يحرز فريق إيبار هدف التعادل بنيران صديقة، لكن حارس الريال تيبو كورتوا أنقذ الموقف في الرمق الأخير.

وألغى حكم المباراة ثلاثة أهداف للريال بداعي التسلل، بعد اللجو إلى تقنية "فار".

وما إن حانت الدقيقة الثالثة والسبعين، حتى سجل كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد عبر رأسية متقنة.

وبهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى ثلاث وستين نقطة في المركز الثاني، خلف جاره المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يحتل الترتيب بست وستين نقطة.



والذي تنتظره مباراة نارية الأحد مع صاحب المركز الرابع إشبيلية.

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